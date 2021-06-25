Гинекологи: когда беременным нельзя делать прививку от COVID

Не всем беременным можно ставить прививку от коронавируса Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Противопоказанием к вакцинации от коронавируса для беременных является температура, плохое самочувствие, аллергическая реакция на прививку от гриппа, а также ранние сроки беременности. Об этом URA.RU рассказали президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАН и РАМН Владимир Серов и доктор медицинских наук, врач-гинеколог, профессор Ирина Филатова.

В Минздравое РФ разрешили прививать беременных от коронавируса. Будущих мам включат в план вакцинации населения, прививать их будут «Спутником V».

«Обязательно, всем надо прививаться, в том числе и беременным женщинам, но есть исключения. Если имеется выраженная аллергия, прививаться опасно. Когда температура или плохое самочувствие, то лучше не ставить прививку. Если на прививку от гриппа были тяжелые аллергические реакции, тогда ставить вакцину от коронавируса также опасно», — предупредил в разговоре с URA.RU Серов.

Врач-гинеколог Ирина Филатова в разговоре с URA.RU выразила опасения по поводу вакцинации беременных от коронавируса. «Я вообще против вакцинации во время беременности. Особенно важно не делать прививок на ранних сроках, до 8-9 недель. Если женщина планирует беременность, то я до этого прошу пройти профилактику. А во время беременности мы следим за их состоянием. К беременным должно быть более бережное отношение», — подчеркнула Филатова.