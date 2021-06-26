Лидер тюменских эсеров не попал в список кандидатов в Госдуму

Список кандидатов в Государственную Думу региональной группы №20 «Справедливой России», в которую вошли Тюменская, Омская и Курганская области, возглавил действующий депутат Госдумы Александр Ремезков. Соответствующее решение было принято на всероссийском съезде партии. Лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин не попал в этот список.
«Региональную группу №20, в которую вошли Курганская область, Омская область и Тюменская область, возглавил Александр Ремезков. Также в первую тройку вошли Владимир Шарпатов и Юрий Конобрицкий», — сообщили на всероссийском съезде «Справедливой России». Полный список кандидатов от трех вышеуказанных регионов выглядит следующим образом:
- Ремезков Александр Александрович (г. Тюмень);
- Шарпатов Владимир Ильич (г. Тюмень);
- Конобрицкий Юрий Васильевич (г. Омск);
- Державин Валерий Владимирович (г. Курган);
- Жуковский Андрей Александрович (Свердловская обл.);
- Морев Сергей Николаевич (г. Тюмень);
- Гуселетов Владимир Владимирович (г. Омск);
- Лифантьев Владимир Валерьевич (г. Омск);
- Жарков Виктор Александрович (г. Омск).
Лидер списка Александр Ремезков является действующим депутатом Государственной Думы от Тюменской области. Второе место в предвыборном списке занял Герой России, летчик Владимир Шарпатов (является прототипом главного героя фильма «Кандагар»). Также в него вошел глава Омского союза десантников Юрий Конобрицкий. Выборы в Государственную думу РФ состоятся 19 сентября.
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