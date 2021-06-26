Лидер тюменских эсеров не попал в список кандидатов в Госдуму

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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, пискайкин владимир
Глава тюменского отделения «Справедливой России» не стал баллотироваться в Государственную Думу Фото:

Список кандидатов в Государственную Думу региональной группы №20 «Справедливой России», в которую вошли Тюменская, Омская и Курганская области, возглавил действующий депутат Госдумы Александр Ремезков. Соответствующее решение было принято на всероссийском съезде партии. Лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин не попал в этот список.

«Региональную группу №20, в которую вошли Курганская область, Омская область и Тюменская область, возглавил Александр Ремезков. Также в первую тройку вошли Владимир Шарпатов и Юрий Конобрицкий», — сообщили на всероссийском съезде «Справедливой России». Полный список кандидатов от трех вышеуказанных регионов выглядит следующим образом:

  • Ремезков Александр Александрович (г. Тюмень);
  • Шарпатов Владимир Ильич (г. Тюмень);
  • Конобрицкий Юрий Васильевич (г. Омск);
  • Державин Валерий Владимирович (г. Курган);
  • Жуковский Андрей Александрович (Свердловская обл.);
  • Морев Сергей Николаевич (г. Тюмень);
  • Гуселетов Владимир Владимирович (г. Омск);
  • Лифантьев Владимир Валерьевич (г. Омск);
  • Жарков Виктор Александрович (г. Омск).

Лидер списка Александр Ремезков является действующим депутатом Государственной Думы от Тюменской области. Второе место в предвыборном списке занял Герой России, летчик Владимир Шарпатов (является прототипом главного героя фильма «Кандагар»). Также в него вошел глава Омского союза десантников Юрий Конобрицкий. Выборы в Государственную думу РФ состоятся 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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