СМИ: Россия заблокировала корабли НАТО у побережья Крыма

Москва пошла на «жесткие меры» в связи с учениями НАТО у побережья Крыма Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Россия заблокировала доступ к западному побережью полуострова Крым для кораблей НАТО. Такие меры потребовались в связи с учениями Sea Breeze 2021.

«В рамках совместных учений НАТО и Украины Sea Breeze 2021, которые стартуют в конце июня, изначально предполагалось проведение маневров рядом с территориальными водами РФ. <…> Москва пошла на жесткие меры в связи с данными учениями», — пишут argumenti.ru, ссылаясь на портал Avia.pro. Отмечается, что Россия закрыла доступ к побережью Крыма только для судов Североатлантического альянса.

Ранее в посольстве РФ в США заявили, что военные учения США и Украины Sea Breeze в Черном море носят агрессивный характер. Они не соответствуют задачам безопасности в данном регионе, подчеркнули в диппредставительстве.