Украинский политолог: зачем Зеленскому референдум по Донбассу

Референдум по разрыву с Донбассом — желание Владимира Зеленского остаться на второй срок, считают политологи Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Референдум по урегулированию конфликта в Донбассе не разорвет связь региона с Украиной, но поможет ее президенту Владимиру Зеленскому баллотироваться на второй срок. Так в беседе с URA.RU директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отреагировал на идею Зеленского провести народное голосование среди жителей ДНР.

Ранее президент Украины заявил, что если ни один из вариантов урегулирования ситуации в Донбассе не даст результатов, то Киев готов будет провести референдум по вопросу разрыва связей с этим регионом. Погребинский уверен, что таким образом Зеленский собирается остаться президентом на второй срок.

«От нашего президента можно ожидать чего угодно. Он давно игнорирует Конституцию. По действующему закону, проводить референдум на тему территориальной целостности нельзя. Но можно сформулировать вопрос, который не будет подразумевать территориальных изменений. Зеленскому важно зафиксировать: «Я не могу выполнить Минские соглашение. И в оправдание, что я их не выполняю, мне нужно мнение людей. Но я хочу на второй срок, поэтому мне надо закончить войну», — поделился с URA.RU украинский политолог.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также заметил, что Конституция Украины не позволит Киеву провести референдум по разрыву связей с Донбассом. «Он [Зеленский] не готов к референдуму. Нет формулы для него. Потому что Украина не допускает отторжения своих территорий, создания новых государств на этих территориях и не допускает присоединения территорий к другим государствам», — поделился с URA.RU Брутер.

Он считает, что заявления о референдуме — это «хайп, чтобы вывести русских из равновесия». При этом у Зеленского нет возможности решить судьбу Донбасса. По словам Брутера, закончить войну в регионе может «коллективный Запад». Более того, политолог допускает, что иностранные коллеги могут создать «железный занавес», при котором «Донецк и Луганск отходят России, а все остальное — им».