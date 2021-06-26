Юрий Лоза высказался в защиту теории «плоской Земли» Фото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Планета Земля плоская, а не шарообразная. Такое мнение высказал певец Юрий Лоза и попытался обосновать свою точку зрения.

В ролике, который он выложил на своем канале в Youtube, певец заявил, что он закончил отделение гидрологии суши геофака и поэтому имеет компетенцию рассуждать о форме Земли. На видео он рассуждает о разных высотах над уровнем моря приволжских городов и на примере Астрахани и Ярославля высказывает предположение, что Волга должна течь вначале вверх, а затем вниз.

Ранее Лоза подал иск к «Первому каналу», что вызвало насмешки со стороны пользователей соцсетей. Также он заявлял в Facebook, что российская вакцина от коронавируса «протухла» и поэтому он прививаться отказывается.