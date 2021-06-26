26 июня 2021

Певец Лоза доказал, что Земля плоская. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Юрий Лоза. Екатеринбург, не публиковать
Юрий Лоза высказался в защиту теории «плоской Земли» Фото:

Планета Земля плоская, а не шарообразная. Такое мнение высказал певец Юрий Лоза и попытался обосновать свою точку зрения.

В ролике, который он выложил на своем канале в Youtube, певец заявил, что он закончил отделение гидрологии суши геофака и поэтому имеет компетенцию рассуждать о форме Земли. На видео он рассуждает о разных высотах над уровнем моря приволжских городов и на примере Астрахани и Ярославля высказывает предположение, что Волга должна течь вначале вверх, а затем вниз.

Ранее Лоза подал иск к «Первому каналу», что вызвало насмешки со стороны пользователей соцсетей. Также он заявлял в Facebook, что российская вакцина от коронавируса «протухла» и поэтому он прививаться отказывается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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