Некоторые пользователи предложили удалить песни Юрия Лозы из открытого доступа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пользователей социальных сетей рассмешило желание певца Юрия Лозы взыскать деньги с «Первого канала» за исполнение его песни «На маленьком плоту». Они заявили, что песня им надоела и нашли способ, как избежать будущих трат, связанных с ней.

В одном из выпусков шоу «Голос» была использована кавер-версия композиции уроженца Свердловска Юрия Лозы. Он потребовал от телеканала четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и еще миллион рублей за моральный вред.

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