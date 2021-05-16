В соцсетях посмеялись над иском Лозы к «Первому каналу». «Осторожнее пойте даже дома»

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Презентация Event пространства в Покровском Пассаже. Екатеринбург, микрофон, караоке
Некоторые пользователи предложили удалить песни Юрия Лозы из открытого доступа Фото:

Пользователей социальных сетей рассмешило желание певца Юрия Лозы взыскать деньги с «Первого канала» за исполнение его песни «На маленьком плоту». Они заявили, что песня им надоела и нашли способ, как избежать будущих трат, связанных с ней.

В одном из выпусков шоу «Голос» была использована кавер-версия композиции уроженца Свердловска Юрия Лозы. Он потребовал от телеканала четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и еще миллион рублей за моральный вред.

Пользователи призвали остерегаться песен Юрия Лозы
В Twitter предложили способ, как избежать исков о нарушении авторских прав
Некоторые своеобразно отреагировали на иск Юрия Лозы
В соцсетях удивились тому, что у «Первого канала» остались зрители
Пользователи соцсетей похвалили певца за то, что он пытается привлечь телеканал к ответственности
Россияне в социальных сетях признались, что устали от песни «На маленьком плоту»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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