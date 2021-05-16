Некоторые пользователи предложили удалить песни Юрия Лозы из открытого доступа
Пользователей социальных сетей рассмешило желание певца Юрия Лозы взыскать деньги с «Первого канала» за исполнение его песни «На маленьком плоту». Они заявили, что песня им надоела и нашли способ, как избежать будущих трат, связанных с ней.
В одном из выпусков шоу «Голос» была использована кавер-версия композиции уроженца Свердловска Юрия Лозы. Он потребовал от телеканала четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и еще миллион рублей за моральный вред.
Пользователи призвали остерегаться песен Юрия Лозы
В Twitter предложили способ, как избежать исков о нарушении авторских прав
Некоторые своеобразно отреагировали на иск Юрия Лозы
В соцсетях удивились тому, что у «Первого канала» остались зрители
Пользователи соцсетей похвалили певца за то, что он пытается привлечь телеканал к ответственности
Россияне в социальных сетях признались, что устали от песни «На маленьком плоту»
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