26 июня 2021
25 июня 2021

Екатеринбурженка стала единственным пассажиром рейса из Турции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, авиакомпания победа, самолет
Персонал самолета не ожидал увидеть девушку на борту Фото:

Жительница Екатеринбурга Анна вернулась из Турции в Екатеринбург в абсолютно пустом самолете. Об этом рассказала сама девушка в разделе stories в социальной сети Instagram.

«Через 15 минут мы должны вылететь. Мне интересно, а капитан в курсе? Потому что людей все еще нет», — удивилась екатеринбурженка. Ее сллова выложили в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга».

Анна выложила видео сначала из пустого зала ожидания, а затем — уже с борта аэросудна. «Огромный самолет, и я в нем одна. 12 человек экипажа в шоке, я тоже. Подошли три человека из персонала, чтобы познакомиться и задать главный вопрос — как я сюда попала», — прокомментировала ситуацию девушка.

В день полета Турцию официально еще не открыли. Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Также власти возобновят авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией с 28 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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