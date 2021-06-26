Персонал самолета не ожидал увидеть девушку на борту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Анна вернулась из Турции в Екатеринбург в абсолютно пустом самолете. Об этом рассказала сама девушка в разделе stories в социальной сети Instagram.

«Через 15 минут мы должны вылететь. Мне интересно, а капитан в курсе? Потому что людей все еще нет», — удивилась екатеринбурженка. Ее сллова выложили в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга».

Анна выложила видео сначала из пустого зала ожидания, а затем — уже с борта аэросудна. «Огромный самолет, и я в нем одна. 12 человек экипажа в шоке, я тоже. Подошли три человека из персонала, чтобы познакомиться и задать главный вопрос — как я сюда попала», — прокомментировала ситуацию девушка.

В день полета Турцию официально еще не открыли. Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Также власти возобновят авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией с 28 июня.