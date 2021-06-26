В Великобритании на автобусной остановке в графстве Кент были найдены военные документы. Согласно ним Минобороны с помощью эсминца типа 45 ВМС Великобритании хотело спровоцировать российские власти на агрессию.
«Серия слайдов, подготовленных в PJHQ, показывает два варианта маршрута. Первый описан как безопасный и профессиональный — прямой транзит из Одессы в Батуми. Второй — переход через короткий участок недалеко от юго-западной части Крыма», — приводит информацию иностранное издание BBC.
Сообщается также, что миссия, описанная как «мирный проход через украинские территориальные воды», с прикрытием орудий, была проведена в ожидании, что Россия может ответить агрессивно. Были обозначены три возможных ответа со стороны РФ: от «безопасно и профессионально» до «ни безопасно, ни профессионально», сообщает издание.
Минобороны Великобритании выбрало второй, более агрессивный вариант перехода через международные воды для поддержки украинского правительства. «Предоставит возможность взаимодействовать с украинским правительством», — сказано в военных бумагах. Таким образом, военный корабль использовался для достижения дипломатических целей. Кроме того, Великобритания до сих пор не признала Крым частью России. В правительстве убеждены, что полуостров — по-прежнему украинский и находится в границе территориальных вод этой страны.
В российском МИД военные маневры НАТО и Украины, которые пройдут на фоне нарушения госграницы РФ у берегов Крыма британским эсминцем Defender, охарактеризовали как «бесконечную дестабилизацию», пишет RT. В свою очередь, в Кремле считают инцидент с вхождением британского эсминца в территориальные воды России в Черном море провокацией со стороны Великобритании. Власти РФ обеспокоены произошедшим. С таким заявлением во время общения с прессой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июня. Силы Черноморского флота приступили к слежению за иностранным судном, напоминает «
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