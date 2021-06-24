В Кремле назвали провокацией британский корабль в водах России

В Кремле сожалеют о действиях Великобритании, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле считают инцидент с вхождением британского эсминца в территориальные воды России в Черном море провокацией со стороны Великобритании. Власти РФ обеспокоены произошедшим. С таким заявлением во время общения с прессой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Сожалеем, что это была сознательная провокация, подготовленная. Мы обеспокоены в связи с подобными действиями. Считаем их недопустимыми и несоответствующими международному праву», — сказал Песков журналистам.

При этом Кремль не готов считать Великобританию недружественным государством после произошедшего, отметил Песков. Комментируя слова замглавы МИД РФ о «бомбардировках», Песков пояснил, что Россия будет защищать границы всеми способами при повторении подобных инцидентов.

Британский эсминец вошел в территориальные воды РФ 23 июня. Истребитель армии России открыл предупредительный огонь. Позднее замглавы МИД Рябков сказал, что Россия может «бомбить» цели, защищая свои границы.