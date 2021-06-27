Депутат Госдумы предрек серьезные изменения в системе образования

Михаил Берулава рассказал, как замотивировать школьников учиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России в ближайшее время может начаться работа по улучшению качества образования и подготовки детей в школах и колледжах. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава.

«Мы избираем президента Российской академии образования 30 июня, и я думаю, что начнется целенаправленная, планомерная работа по улучшению системы образования в России. Прежде всего, по усилению качества образования, подготовки в общеобразовательной школе и в учреждениях среднего профессионального образования. Мне кажется, что в последнее время ослабили такие направления, как актуализация познавательных способностей, развитие мотивации, развитие самостоятельной работы и другие», — сказал парламентарий.

Он раскрыл, как можно решить данную проблему. По его словам, сейчас у детей очень развито образное мышление и для них в приоритете интернет и телевидение. «Мы, педагоги, должны соревноваться, а это очень сложно, но возможно. Мы должны делать упор на образцы для подражания для молодежи, создавая через телевидение, через интернет образцы для развития и становления личности», — объяснил депутат.

Берулава подчеркнул, что это должно быть внутри самой системы образования, а не оторвано от нее. Член комитета отметил, что сейчас совершается много ошибок в отрасли образования, но он надеется, что ситуация улучшится при участии профильных министерств и нового президента Российской академии образования.