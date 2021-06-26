26 июня 2021
25 июня 2021

В свердловском городе нашли тело обнаженного мужчины в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
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«Немецкий квартал» в металлургическом районе. Челябинск, архитектура, подъезд, старые дома, немецкий квартал, лестница
Тело лежало на лестничной клетке в жилом доме Фото:

Труп обнаженного мужчины обнаружили жители Красноуфимска в подъезде жилого дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

На вид мужчине около 30 лет. Точные причины его смерти пока неизвестны. «По данному факту проводится проверка. По предварительной информации, смерть не связана с криминалом», — сказали в ведомстве. Жильцы дома утверждают, что перед инцидентом в подъезде слышался шум.

На днях жители Екатеринбурга обнаружили труп мужчины в машине, стоящей под окнами дома. До этого соседи видели, как водитель сидел в салоне и употреблял алкогольные напитки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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