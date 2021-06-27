Политолог призвал повысить пенсии привившимся от COVID россиянам

Политолог Марков призвал к жесткой пропаганде вакцинации Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Привившимся от коронавируса россиянам необходимо предоставить прибавки к пенсии. Работающим гражданам стоит выделить премии за прохождение вакцинации. Так считает политолог Сергей Марков.

«Наступает катастрофа. Уже более 20 тысяч [заболевших] в день. Только 11% вакцинированных. Буря антиваксеров в соцсетях», — констатирует Марков, его слова передают «Аргументы недели».

Политолог предложил комплекс мер для борьбы с пандемией в России. Марков призывает поощрять россиян за вакцинацию прибавками к пенсии и премиями к зарплате. Также он считает необходимым применять жесткую пропаганду всеобщей вакцинации, перенести выборы в Госдуму, отменить все массовые мероприятия, перейти на «удаленку». По словам политолога, следует сделать прививки всем госслужащим, депутатам, врачам, полицейским с выплатой премий. Марков заверил, что вакцинация — это гражданский долг.

С ростом заболеваемости COVID-19 в России растет и число регионов, в которых вводится обязательная вакцинация населения. Некоторые работодатели грозят отстранением тех, кто не поставил прививку. В Роструде подтвердили законность такого требования.