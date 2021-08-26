В городе ХМАО, где жил Бережной, 10 лет ищут убийцу девочки

Десять лет назад в Нягани, где участковым работал Бережной, нашли труп задушенного ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

В Нягани, где в 2011 году жил предполагаемый убийца ребенка из Тюмени Виталий Бережной, в том же году была убита 12-летняя девочка. Следствие тогда предъявило подозреваемого, но дело не раскрыто до сих пор. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах ХМАО.

«Был найден 32 летний (на 2011 год — прим. URA.RU) мужчина, который дал признательные показания, но он постоянно путался. Подозреваемому было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ „Убийство“. Дело не раскрыто до сих пор. Бережной на тот момент уже не работал в полиции», — добавил инсайдер.

Тело 12-летней девочки было найдено в канализационном колодце 30 апреля 2011 года в Нягани. По версии следствия, девочка попала в руки злоумышленников, когда возвращалась из школы накануне вечером. Она была задушена. При ней не оказалось верхней одежды и мобильного телефона.

В пресс-службе УМВД ХМАО не смогли оперативно ответить на вопросы агентства. Также неизвестно, отработало ли следствие версию о групповом убийстве и том, проверяется ли сейчас Бережной на вероятную связь с убийством 10-летней давности. В следственном управлении следственного комитета ХМАО на звонок URA.RU не ответили.

Ранее URA.RU писало, что Бережной работал помощником участкового в Нягани с 2009 по 2011 год, но уволился по собственному желанию, а срочную службу проходил в спецназе ГРУ. Его подозревают в убийстве 9-летней школьницы, тело которой нашли 19 августа, а искали ее с 30 июля.