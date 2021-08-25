25 августа 2021
24 августа 2021

В ЯНАО откроется первый магазин сети алкомаркетов «Бристоль»

© Служба новостей «URA.RU»
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Винный магазин «Винотека Соловьева». Екатеринбург , алкомаркет, бутылки, винный магазин, алкоголь, вино, спиртное
Первый магазин «Бристоль» появится в Салехарде Фото:

Магазин российской сети алкомаркетов «Бристоль» впервые появится в ЯНАО. Его откроют в Салехарде, сообщили URA.RU в компании ООО «Альбион — 2002».

«Планируется открыть магазин „Бристоль“ по улице Республики, 128», — рассказали агентству в компании. Точную дату открытия сетевик не назвал, однако отметил, что это будет в ближайшее время.

В «Бристоль» в Салехарде уже набирают сотрудников. На сайте по поиску работы HH.ru размещены вакансии продавца, супервайзера и администратора. В алкомаркете предлагают зарплату от 40 до 136 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде открылись точки сети алкомаркетов «Красное и белое». Магазины данной сети уже открыты в Новом Уренгое, Ноябрьске и других городах Ямала.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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