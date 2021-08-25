В ЯНАО откроется первый магазин сети алкомаркетов «Бристоль»

Первый магазин «Бристоль» появится в Салехарде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Магазин российской сети алкомаркетов «Бристоль» впервые появится в ЯНАО. Его откроют в Салехарде, сообщили URA.RU в компании ООО «Альбион — 2002».

«Планируется открыть магазин „Бристоль“ по улице Республики, 128», — рассказали агентству в компании. Точную дату открытия сетевик не назвал, однако отметил, что это будет в ближайшее время.

В «Бристоль» в Салехарде уже набирают сотрудников. На сайте по поиску работы HH.ru размещены вакансии продавца, супервайзера и администратора. В алкомаркете предлагают зарплату от 40 до 136 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде открылись точки сети алкомаркетов «Красное и белое». Магазины данной сети уже открыты в Новом Уренгое, Ноябрьске и других городах Ямала.