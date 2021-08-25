В лесах ЯНАО вспыхнули три пожара

Пожарные разгорелись на площади более 80 гектаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале действуют три природных пожара. Общая площадь возгораний 81,8 гектаров. Об этом сообщается на сайте департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО.

«О лесопожарной обстановке на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на 26 августа 2021 года. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 3 природных пожара на площади 81,8 га, работает 48 человек (48- Ямалспас)», — говорится в сообщении.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой пояснить, где действуют пожары, локализованы ли они и причина возгораний. Там пообещали предоставить ответ позже.

Ранее URA.RU сообщало о двух лесных пожарах. Возгорания тушили в Пуровском и Приуральском районах.

Обновлено в 14:27 (уральское время): «Действующих пожаров — три на площади 81,8 га, все они локализованы на площади 81,8 га. В Пуровском районе действует два пожара. В Надымском районе — один. Точные причины возгорания будут названы после расследования, наиболее вероятная причина — сухие грозы», — пояснили URA.RU в правительстве ЯНАО.