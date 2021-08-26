Бастрыкин назначил проверку главного тюменского следователя

Глава СК РФ Александр Бастрыкин (на фото) распорядился проверить работу своего подчиненного Александра Кублякова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

В отношении главы следственного управления по Тюменской области Александра Кублякова назначена служебная проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Ранее уголовное дело (об убийстве малолетней девочки в Тюмени — прим. URA.RU) по решению председателя СК России Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат. Это было связано с неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК России по Тюменской области Александром Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий. В отношении него назначена служебная проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета РФ.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 19 августа нашли труп 9-летней девочки, пропавшей в конце июня. Убийца задержан, он признал свою вину. Преступление привлекло внимание к другим исчезновениям детей, происходившим в Тюменской области с 1997 года.