Уральских школьников отправят в поход, чтобы не мешали выборам

Предполагается, что один из дней голосования школьники могут провести в походах Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Школьников Свердловской области и ХМАО освободят от посещения учебных заведений 17 и 18 сентября — в дни голосования. Об этом URA.RU рассказали свердловские учителя, а также директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Потоки пересекаться не могут, с коллегами из муниципальных образований мы обсудили подходы и пришли к единому концепту. В пятницу (17 сентября) это будет образовательный процесс с применением дистанционных технологий. А в субботу (18 сентября) День здоровья и различных активности для ребят в тех школах, где шестидневная форма обучения», — рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

В Свердловской области, со слов учителей, 17 сентября также может быть организован День здоровья. «В пятницу, если погода позволяет, мы пойдем в поход выходного дня. Это традиционное мероприятие, но мы его проведем именно в этот день (17 сентября — прим. ред). Если погода не позволит, занятия будут проходить в дистанционном формате. Детей в пятницу в школу не пустим, у нас тут будут посторонние ходить», — рассказал директор одной из школ на севере Свердловской области, попросивший не называть его имя. Его коллега из другой школы в регионе сообщила, что «учебы не будет, чтобы не мешать голосованию: 18 и 19 выходные».

На момент публикации новости получить оперативный комментарий свердловского избиркома, департамента информполитики региона не удалось. В департаменте образования Екатеринбурга URA.RU сообщили, что 17 сентября «школьники организованно будут посещать театры, музеи, кино», а также другие мероприятия. 18 сентября на дистант уйдут школы с 6-дневным обучением.

Выборы в Госдуму в 2021 будут идти в течение трех дней из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В ряде регионов пройдут выборы в Госдуму, Заксобрания региона, областные и муниципальные думы.