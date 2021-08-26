«Дождь» раскрыл планы по выходу из статуса иноагента

Телеканал «Дождь», внесенный в реестр СМИ-иноагентов, воспользуется процедурой выхода из этого статуса. Об этом сообщил главный редактор Тихон Дзядко.
В конце августа Минюст РФ внес телеканал «Дождь» в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. «Мы будем пользоваться всеми легальными возможностями, которые существуют [чтобы выйти из этого статуса]», — заявил Дзядко в разговоре с
По мнению Минюста, СМИ получило более 130 тысяч евро от Европейской комиссии за освещение отношений между Евросоюзом и Россией. «Дождь» также получал иностранное финансирование через российские фонды. Кроме того, телеканал занимался распространением материалов других иноагентов. Однако в Кремле допустили изменение закона об иноагентах. Для этого должно быть решение законодателей и правоприменителей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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