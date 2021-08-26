26 августа 2021

«Дождь» раскрыл планы по выходу из статуса иноагента

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, микрофон, телеканал дождь
Главный редактор воспользуется всеми возможностями, чтобы «Дождь» вышел из нового статуса Фото:

Телеканал «Дождь», внесенный в реестр СМИ-иноагентов, воспользуется процедурой выхода из этого статуса. Об этом сообщил главный редактор Тихон Дзядко.

В конце августа Минюст РФ внес телеканал «Дождь» в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. «Мы будем пользоваться всеми легальными возможностями, которые существуют [чтобы выйти из этого статуса]», — заявил Дзядко в разговоре с News.Ru.

По мнению Минюста, СМИ получило более 130 тысяч евро от Европейской комиссии за освещение отношений между Евросоюзом и Россией. «Дождь» также получал иностранное финансирование через российские фонды. Кроме того, телеканал занимался распространением материалов других иноагентов. Однако в Кремле допустили изменение закона об иноагентах. Для этого должно быть решение законодателей и правоприменителей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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