25 августа 2021

Текслер подтвердил визит главврача Коммунарки в Челябинск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер ждет в гости главврача Коммунарки Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал визит главврача филиала горбольницы №40 Москвы на Коммунарке Дениса Проценко в Челябинск. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram. Ранее о визите Проценко URA.RU сообщал источник.

«Встретились в Москве с Денисом Проценко. Обсудили вопрос развития региональной медицины. Ждем в Челябинске!», — написал Текслер, выложив фото с Проценко.

Ранее источник URA.RU сообщал, что главврача Коммунарки ждут в Челябинске ориентировочно 5 сентября. Предполагается, что он может посетить новый ковидный госпиталь. Инсайдер также сообщил, что Проценко побывает в Центре управления регионом.

Проценко руководит филиалом больницы, в котором с марта 2020 года лечат больных коронавирусом. Летом этого года он стал посещать регионы. В конце августа его ждут в ХМАО.

Алексей Текслер встретился с Денисом Проценко в Москве

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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