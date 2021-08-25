Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал визит главврача филиала горбольницы №40 Москвы на Коммунарке Дениса Проценко в Челябинск. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram. Ранее о визите Проценко URA.RU сообщал источник.
«Встретились в Москве с Денисом Проценко. Обсудили вопрос развития региональной медицины. Ждем в Челябинске!», — написал Текслер, выложив фото с Проценко.
Ранее источник URA.RU сообщал, что главврача Коммунарки ждут в Челябинске ориентировочно 5 сентября. Предполагается, что он может посетить новый ковидный госпиталь. Инсайдер также сообщил, что Проценко побывает в Центре управления регионом.
Проценко руководит филиалом больницы, в котором с марта 2020 года лечат больных коронавирусом. Летом этого года он стал посещать регионы. В конце августа его ждут в ХМАО.
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