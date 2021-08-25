25 августа 2021

В Кургане из-за коронавируса срываются автобусные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная На Бульваре Солнечном. Курган, автобусная остановка, бульвар солнечный, автобус, ожидание автобуса
Водители и кондукторы некоторых автобусов не могут выйти на работу из-за болезни (архивное фото) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Кургане часть водителей и кондукторов автобусов болеют ОРВИ и коронавирусом, из-за чего срываются рейсы. Об этом представители городской администрации написали 26 августа на портале «Обратись».

«На предприятии, обслуживающем данный маршрут, ввиду высокой заболеваемости среди работников предприятия ОРВИ и COVID-19, не хватает водителей и кондукторов. Предприятие-перевозчик не в силах обеспечить выполнение всех плановых рейсов, в том числе по маршруту № 26», — объяснили в мэрии.

Так представители администрации ответили жительнице Кургана, которая жаловалась, что автобусы маршрута №26 ходили не по расписанию. Власти поручили диспетчерской службе взять на особый контроль обслуживание маршрута и корректировать движение автобусов, исходя из востребованности пассажирами.

Ранее из-за подобной ситуации в Кургане снизилось количество автобусов на маршруте №319. По той же причине в городе сократилось число автобусов и в октябре 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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