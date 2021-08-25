В Кургане из-за коронавируса срываются автобусные рейсы

Водители и кондукторы некоторых автобусов не могут выйти на работу из-за болезни (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане часть водителей и кондукторов автобусов болеют ОРВИ и коронавирусом, из-за чего срываются рейсы. Об этом представители городской администрации написали 26 августа на портале «Обратись».

«На предприятии, обслуживающем данный маршрут, ввиду высокой заболеваемости среди работников предприятия ОРВИ и COVID-19, не хватает водителей и кондукторов. Предприятие-перевозчик не в силах обеспечить выполнение всех плановых рейсов, в том числе по маршруту № 26», — объяснили в мэрии.

Так представители администрации ответили жительнице Кургана, которая жаловалась, что автобусы маршрута №26 ходили не по расписанию. Власти поручили диспетчерской службе взять на особый контроль обслуживание маршрута и корректировать движение автобусов, исходя из востребованности пассажирами.

Ранее из-за подобной ситуации в Кургане снизилось количество автобусов на маршруте №319. По той же причине в городе сократилось число автобусов и в октябре 2020 года.