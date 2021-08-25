25 августа 2021

На курганской «Рублевке» продают базу отдыха с овощехранилищем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, лес, озеро, природа, ландшафт
База отдыха в Кетовском районе находится в лесу Фото:

В Кетовском районе (называемым курганской «Рублевкой») на продажу выставлена база отдыха. В числе строений, которые входят в комплекс, указано овощехранилище. Информация размещена на сайте Avito.

«Продается не действующая база отдыха „Сосновый бор“ в районе детских лагерей. База состоит из четырех строений: здание загородной дачи и три хозяйственных постройки (котельная, баня, овощехранилище)», — указано в объявлении.

Двухэтажное здание находится в окружении леса. Площадь 1500 квадратных метров. Цена базы составляет 12 млн рублей.

URA.RU писало, что в Кетовском районе продают участок с коттеджем и прудом для рыбалки и купания, которые предлагают приспособить под базу отдыха. На участке, помимо пруда, расположены дом площадью 450 квадратных метров, гараж, баня и гостевой дом. Хозяин территории отмечает, что ее можно использовать как базу отдыха для организации. Кроме того, продается коттедж вместе с домом для прислуги. По словам автора объявления, в самом коттедже есть бильярд и бассейн. На участке, помимо дома из пенобетона, также есть баня площадью 90 квадратных метров и гараж. Хозяин оценил стоимость имущества в 21 млн рублей.

База отдыха выставлена за 12 млн рублей

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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