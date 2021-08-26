26 августа 2021

Подозреваемый в убийстве ребенка из Тюмени пойдет под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, клетка
Подозреваемому в убийстве ребенка в Тюмени будет избрана мера пресечения Фото:
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В Ленинском суде Тюмени будет избрана мера пресечения подозреваемому в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда. Там уточнили, что заседание назначено на 27 августа.

«27 августа в Ленинском суде Тюмени состоится судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения мужчине, подозреваемому в изнасиловании и убийстве малолетнего ребенка», — сообщили URA.RU в Тюменском областном суде.

Мужчина был задержан 26 августа. В этот же день в его съемной квартире был проведен обыск. Как предполагает следствие, именно там произошло изнасилование и убийство 9-летней девочки. На допросе мужчина признался, что утром 30 июня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил ребенка на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.

По версии следствия, тело девочки подозреваемый какое-то время хранил в холодильнике. Затем упаковал останки в пластиковые пакеты, перемотал скотчем и сложил в коробку, которую 17 августа оставил на берегу небольшого водоема в микрорайоне Лесобаза. Труп ребенка был обнаружен спустя два дня, 19 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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