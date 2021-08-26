В Челябинске меняют установку Кремля по выборам в Госдуму

В ЕР считают, что принудительная явка скажется на результате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В штабе «Единой России» в Челябинской области посчитали, что явка на выборах в Госдуму в регионе составит чуть меньше 40%. Об этом URA.RU сообщили источники в ЕР. Такая явка ниже на 5% ранее спущенной Кремлем в регионе.

«Те методы, которые раньше применялись для явки, сейчас не используются. Не созывают бюджетников, не используют производственные коллективы, так как все это может сработать против самой ЕР. Есть указание привести с собой именно тех, кто проголосует за партию и, по прогнозам, явка будет чуть выше 39%», — рассказал инсайдер.

По словам инсайдера, в Москве такую явку сочтут удовлетворительной, если в целом для ЕР результат будет качественным. В региональном исполкоме партии URA.RU заявили, что работают по своим планам и комментировать тему явки отказались.

Ранее РБК сообщало, что администрация президента озвучила желаемую явку для регионов в 45%. Эти же 45% ЕР должны получить по спискам на выборах. В последние дни ситуация изменилась.

Некоторым территориям поставили задачу обеспечить явку не ниже 47%. Источник URA.RU сообщил, что разные региональные отделения «Единой России» работают на отличные друг от друга задачи по явке избирателей и процент голосования на осенних выборах в Госдуму. Последняя корректировка прошла в день съезда партии 24 августа.