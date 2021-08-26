Источник: нескольким регионам изменили задачу на выборы в Госдуму

Некоторым губернаторам изменили задачу на выборы в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Губернаторам сразу нескольких регионов страны подняли планку по ожидаемой явке на выборах в Госдуму. Как сообщил URA.RU куратор выборов сразу в нескольких регионах, после этой корректировки власти рассчитывают, что на голосование в среднем по стране придет 47% избирателей, а «Единая Россия» получит до 53% (вместо прежней схемы 45% на 45%). Эти вводные обсуждались в кулуарах партийного съезда 24 августа.

Как сообщил URA.RU куратор выборов в одном из регионов Центрального федерального округа, федеральные кураторы рассчитывают, что явка будет чуть выше уровня прошлых выборов (в 2016 году — 46%). «Новые установки получили несколько регионов. Явка и прогноз на результат ЕР для них повышены», — говорит собеседник. Инсайдер в регионе УрФО подтверждает, что корректировки были. Однако, по его данным, их объявили накануне съезда.

Новая установка не коснется Чечни, где у «Единой России» ожидается хороший результат на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным собеседника URA.RU, власть настраивает губернаторов, что планируемый результат ЕР в 50%-53% может колебаться еще на 5%-10%. «Например, что в Москве и на Дальнем Востоке высоких результатов от ЕР никто не ждет. И есть Северный Кавказ, Краснодарский край, Татарстан и Тува, где итог голосования будет намного выше среднего», — уточнил источник.

Участник съезда из региона ЦФО подтвердил URA.RU, что «планку на выборах по явке и результату ЕР повысили». «От партийного съезда мы ожидали объяснений, как победных показателей можно достичь. Частично это прозвучало и из уст президента, и от партийных лидеров. В принципе мы рассчитываем на консервативных избирателей, на пенсионеров и молодых мам, для которых в программе ЕР действительно предусмотрены хорошие бонусы», — пояснил чиновник.

Сергей Неверов уверяет, что никаких задач партийцы на получали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник URA.RU в ЕР отмечает, что партия рассчитывает даже на более высокие показатели. «Нас устроит только победа. Это 300 мандатов плюс. Понимаем, что в зависимости от региона явка и результат будут разными. Но, полагаем, что явка будет выше, чем на выборах 2016 года. Для многих комфортно трехдневное голосование. Также в ряде субъектов появилось электронное голосование. У избирателя будет больше возможностей проголосовать. Можно ожидать явку даже в районе 50%-55%», — сообщил он.

Лидер фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов в кулуарах съезда заявил URA.RU, что «никакой задачи [на итоги выборов в Госдуму] нет». «Нужно работать, чтобы получить поддержку граждан, а не задачу ставить и определять планку. Необходимо встречаться с людьми, обсуждать проблемы и эти проблемы решать. А ставить планки и задачи — удел других партий», — сказал Неверов.

Владимир Владимиров (в центре) намерен улучшить результат, который «Единой Россия» показала при нем в 2016 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В беседе с URA.RU губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сказал, что он рассчитывает показать результат не ниже, чем на предыдущих выборах (42% явка и 54% за ЕР). «В 2016 году ЕР показала хороший результат в Ставропольском крае, и сегодня ожидаем не меньшего», — подчеркнул он.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин рассказал URA.RU, что его команда «группируется и работает на повышение имиджа партии». «Сейчас каких-то цифр [на итог выборов] я приводить не стану. Но когда приходишь на соревнования, то хочешь, чтобы планка была выше [в 2016 году: 49% явка, 63,5% за ЕР]. На выборы смотрю с оптимизмом», — добавил Никитин.

Алексей Цыденов заверил корреспондента URA.RU, что от административного ресурса на выборах один только вред Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов в беседе с URA.RU заявил, что не будет применять административный ресурс. «Что такое административный ресурс? Сказать, Иван Иванович, иди голосуй? Он проголосует, но не так, как ты хочешь. По команде голосуют, как хотят. А надо, чтобы человек верил в то, что делает ЕР», — добавил губернатор.

Прогноз Дмитрий Орлова совпадает с новой установкой «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), член Высшего совета ЕР Дмитрий Орлов рассказал URA.RU, что после заявлений президента о поддержке партии и принятия на съезде Народной программы, результат на выборах с высокой вероятностью улучшится. «В соответствии с двумя вариантами прогноза АПЭК („полное доминирование“ и „новая фракция“) ЕР может получить 51%-54% или 49%-52% голосов. Первый вариант, на наш взгляд, более вероятен», — пояснил он.

По данным ВЦИОМ на 15 августа, за ЕР готовы проголосовать 27,3% избирателей. Но политолог Павел Салин считает, что результат партии власти в сентябре будет выше за счет админресурса. «В начале лета примерные ориентировки были мягче, чем сейчас… Результаты должны подтянуться за счет электронного голосования. Также в первые два дня на выборы придут бюджетники и работники госпредприятий. А в воскресенье вечером — оппозиция. Она голосует в последний момент, чтобы избежать риска подтасовок. От нее большой явки не ждут. Ставка власти будет делаться не на пиар, а на административно-силовое убеждение. Чтобы избежать массовых протестов, чиновники зачищают представителей оппозиции и увеличивают роль силовиков», — пояснил эксперт.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что внутри ЕР нет однозначного решения, какими должны быть итоговые цифры на выборах. «Были ожидания кремлевской администрации, что явка будет невысокой. Но включились амбиции внутрипартийной элиты и губернаторов. Я слышал, что есть желание ЕР получить в ряде территорий даже 55% голосов. Показатели увеличили потому, что от трехдневного голосования ждут более высокой явки, чем предсказывали ранее. Власть хочет при низких рейтингах получить высокий и легитимный результат. Если придут, в основном, сторонники ЕР, тогда 27% ее нынешнего рейтинга могут превратиться в 53% на выборах», — резюмировал политолог.