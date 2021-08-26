Названы причины, почему тюменский «маньяк» все еще не найден

Последнюю из пропавших детей нашли убитой 19 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Серия пропаж детей в Тюмени до сих пор не раскрыта из-за отсутствия специального алгоритма и действий силовиков. Такое мнение выразили герои фильма о «тюменском маньяке», опубликованном на youTube-канале «Редакция».

«Нет специального алгоритма раскрытия таких преступлений. Нет людей, которые знают о маньяках все, и готовых в любое время улететь в любую точку страны», — считает бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин. В 2011 году он работал в Тюмени над делами пропавших детей.

Другая героиня фильма — бывший следователь по особо важным делам Елена Топильская. Она заявила, что в низкой раскрываемости большую роль играет политика правоохранительных органов.

«Очень не хотят, чтобы были маньяки. Это вызывает нездоровый ажиотаж, давление на следственные органы. Никто не хочет привлекать к таким случаям внимание», — отметила Топильская.

Татьяна Буркова, подруга семьи пропавшей в 2010 году в Тюмени девочки, обратила внимание на недостаток в городе камер наблюдения. Такую позицию поддерживает и бывший тюменский оперативник Сергей Панкратов.

«В центре Тюмени на одной площади находится 15 камер, а на Лесобазе одна на весь район. Это несопоставимо», — считает Панкратов. Он также отметил, что не налажено взаимодействие между силовиками и волонтерами. Полиция не делится информацией с добровольцами.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пропала и была найдена убитой 9-летняя школьница. Подозреваемого задержали. Однако этот случай вскрыл тот факт, что с 1997 года в Тюменской области пропали еще восемь детей.