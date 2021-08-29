Врач назвал побочные эффекты вакцинации при хронических болезнях

Пациенты с хроническим бронхитом могут испытывать тяжесть в легких после вакцинации, сказал Виктор Лишин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У людей с хроническими заболеваниями может долгое время сохраняться повышенная температура тела после прохождения вакцинации от коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт из клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

«Есть те, у кого длительное время сохранялась температура 37,1 — 37,2 после вакцинации. У людей с хроническими заболевания есть такая реакция организма. Например, суставы, артроз, артриты, либо псориаз, либо гипертония — это хронические заболевания, которые могут проявляться в виде дискомфорта, например, в суставах, либо температуры 37,2», — сказал Виктор Лишин.

Также врач перечислил, какие симптомы могут ощущать после прививки. «Если у людей были проблемы хронического характера с суставами, их часто беспокоят боли в коленях. Люди, у которых хронические заболевания легких, типа астмы бронхиальной или хронического бронхита, могут испытывать дискомфорт при дыхании, неприятные ощущения в грудной клетке и нехватку воздуха. С варикозным расширением вен — тяжесть в ногах», — отметил терапевт.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился с тем, что после вакцинации может наблюдаться повышенная температура. «Да, такие побочные реакции на прививку могут встречаться, но как правило, непродолжительное время. Это свидетельствует о напряженной работе иммунной системы на фоне активизации регуляторных и адаптивных процессов. В этом случае следует обратиться к врачу для детального обследования причин гипертермии», — сказал эксперт.

По его словам, у людей с хроническими неинфекционными заболеваниями могут наблюдаться такие побочные эффекты, как общая слабость, снижение аппетита, утомляемость, боли и ломота в мышцах, чувство озноба и жара, головная боль, тахикардия. «Чаще всего эти симптомы исчезают за двое-трое суток после вакцинации. Если они сохранятся более продолжительное время, необходимо обратиться за медицинской помощью», — отметил Токарев.