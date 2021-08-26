26 августа 2021

Минтруд изменил порядок начисления пенсий россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, пенсионерка, нищенка, старушка, пенсия, попрашайка, бабушка
В документе указаны и те, кто не получит выплату Фото:
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Пенсионная реформа в России

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила федеральной социальной доплаты для россиян, получающих пенсию ниже прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В случае, если гражданину установлены две пенсии, федеральная социальная доплата устанавливается к той пенсии, которая установлена на более длительный срок», — говорится в документе. В приказе ведомства также говорится о том, в каких случаях выплата производиться не будет. Один из вариантов — если пенсионер работающий.

«Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии приостанавливается одновременно с приостановлением выплаты соответствующей пенсии, либо на период выполнения работы, либо если общая сумма его материального обеспечения достигла величины прожиточного минимума», — сообщается в документе.

По новым правилам, пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий доплату, о поступлении на работу. Из-за этого размер доплаты к пенсии может быть изменен. Выплата может быть приостановлена или прекращена.

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной дополнительной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей в августе этого года, отмечает телеканал 360. Деньги защищены от пеней и штрафов, уточняет Nation News. Пожилые люди, которым приходит пенсия на карту, начнут получать деньги уже в первой неделе сентября, у кого карты нет — с 3 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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