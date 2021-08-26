Минтруд изменил порядок начисления пенсий россиян

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила федеральной социальной доплаты для россиян, получающих пенсию ниже прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В случае, если гражданину установлены две пенсии, федеральная социальная доплата устанавливается к той пенсии, которая установлена на более длительный срок», — говорится в документе. В приказе ведомства также говорится о том, в каких случаях выплата производиться не будет. Один из вариантов — если пенсионер работающий.
«Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии приостанавливается одновременно с приостановлением выплаты соответствующей пенсии, либо на период выполнения работы, либо если общая сумма его материального обеспечения достигла величины прожиточного минимума», — сообщается в документе.
По новым правилам, пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий доплату, о поступлении на работу. Из-за этого размер доплаты к пенсии может быть изменен. Выплата может быть приостановлена или прекращена.
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной дополнительной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей в августе этого года, отмечает телеканал 360. Деньги защищены от пеней и штрафов, уточняет Nation News. Пожилые люди, которым приходит пенсия на карту, начнут получать деньги уже в первой неделе сентября, у кого карты нет — с 3 сентября.
Подписывайтесь на URA.RU в