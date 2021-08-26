26 августа 2021

Главное о взрывах в Кабуле. Что известно к этому часу

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, залп, взрыв, бомбардировка, танк, обстрел, тяжелая артилерия
Во время одного из взрывов в аэропорту велась стрельба Фото:
новость из сюжета
В Кабуле произошли серия взрывов

Около аэропорта Кабула в Афганистане 26 августа прогремел взрыв. Второй произошел около гостиницы Baron. URA.RU собрало все, что известно к этому часу.

  • Первое ЧП случилось за пределами восточных ворот аэропорта, во время взрыва велась стрельба.
  • По данным местных СМИ, за одной из атак стоит террорист-смертник «Исламского государства» (признана террористической и запрещенной на территории РФ организацией).
  • В результате инцидента погибло более 40 человек.
  • Более 100 человек пострадали, они доставлены в медицинские учреждения.
  • Среди раненых были женщины и дети.
  • ЧП произошло во время эвакуации афганцев из страны.
  • При взрыве около отеля Baron погибли американские граждане — четверо морских пехотинцев.

Жители массово покидают территорию республики после того, как власть в Афганистане захватила запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан». Боевики взяли страну под контроль после вывода из нее американских войск. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия 15 августа.

Официальная передача власти прошла в президентском дворце в Кабуле. Тогда ситуация в стране обострилась еще сильнее: так, талибы открыли огонь по протестующим в провинции Нангархар, начали уничтожать памятники. После этого сотни бойцов террористической организации направились в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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