Американские граждане погибли при взрыве в Кабуле

Несколько американских граждан погибли в результате взрыва в аэропорту Кабула. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне.
«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эбби был результатом комплексной атаки, которая привела к ряду потерь среди американцев и гражданских», — сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в своем Twitter.
Взрыв в Кабуле произошел вечером 26 августа. Сообщается о как минимум 11 жертвах и десятках раненных. Ответственость за взрыв взяли на себя члены запрещенного в России террористического движения «Исламское государство».
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