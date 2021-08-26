26 августа 2021

Американские граждане погибли при взрыве в Кабуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Пентагон: граждане США погибли при взрыве в Кабуле Фото:
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В аэропорту Кабула произошел взрыв

Несколько американских граждан погибли в результате взрыва в аэропорту Кабула. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне.

«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эбби был результатом комплексной атаки, которая привела к ряду потерь среди американцев и гражданских», — сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в своем Twitter.

Взрыв в Кабуле произошел вечером 26 августа. Сообщается о как минимум 11 жертвах и десятках раненных. Ответственость за взрыв взяли на себя члены запрещенного в России террористического движения «Исламское государство».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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