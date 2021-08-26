После взрыва в аэропорту Кабула погибли десятки человек

После организованного террористом-смертником взрыва в аэропорту Кабула, который произошел 26 августа, погибло более 40 человек. Свыше 100 жителей Афганистана пострадали. Об этом сообщает источник в афганском Минздраве.
«Более 40 человек погибли и свыше 100 пострадали. Тела погибших и пострадавшие были доставлены в больницы, среди них есть женщины и дети», — сказал источник РИА «Новости».
ЧП произошло во время эвакуации афганцев из страны. Жители массово покидают территорию республики после того, как власть в Афганистане захватила запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан».
При взрыве погибли несколько американских граждан, заявляет RT. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне. По информации американской медиа-организации в области политической журналистики Politico, взрыв устроил террорист-смертник из «Исламского государства» (признана террористической и запрещенной на территории РФ организацией), уточняет «Национальная служба новостей».
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