26 августа 2021

После взрыва в аэропорту Кабула погибли десятки человек

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв, гриб от взрыва
Более сотни людей ранено Фото:
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В аэропорту Кабула произошел взрыв

После организованного террористом-смертником взрыва в аэропорту Кабула, который произошел 26 августа, погибло более 40 человек. Свыше 100 жителей Афганистана пострадали. Об этом сообщает источник в афганском Минздраве.

«Более 40 человек погибли и свыше 100 пострадали. Тела погибших и пострадавшие были доставлены в больницы, среди них есть женщины и дети», — сказал источник РИА «Новости».

ЧП произошло во время эвакуации афганцев из страны. Жители массово покидают территорию республики после того, как власть в Афганистане захватила запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан».

При взрыве погибли несколько американских граждан, заявляет RT. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне. По информации американской медиа-организации в области политической журналистики Politico, взрыв устроил террорист-смертник из «Исламского государства» (признана террористической и запрещенной на территории РФ организацией), уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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