26 августа 2021

Глава ЦИК предложила Собчак поработать на выборах

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Презентация голосования по поправкам к Конституции РФ в ЦИК. Москва, презентация, памфилова элла, наглядная агитация, голосование, поправки в конституцию
Элла Памфилова ответила на выпад Ксении Собчак Фото:

Ксения Собчак может внести свой вклад в обеспечение законности на выборах, поработав на них наблюдателем. С таким предложением выступила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Меня абсолютно не интересует мнение этой особы. Пусть приходит наблюдателем и поработает хоть немного на честность выборов, пусть сама убедится», — так Элла Памфилова прокомментировала в эфире радио «Комсомольская правда» заявление Ксении Собчак о том, что в России никто не верит в честные выборы.

Ранее Собчак раскритиковала закрытие авиасообщения между странами. По ее словам, те, кому надо, летают свободно. Также она заявила, что в стране нет свободной журналистики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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