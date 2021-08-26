Глава ЦИК предложила Собчак поработать на выборах

Ксения Собчак может внести свой вклад в обеспечение законности на выборах, поработав на них наблюдателем. С таким предложением выступила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Меня абсолютно не интересует мнение этой особы. Пусть приходит наблюдателем и поработает хоть немного на честность выборов, пусть сама убедится», — так Элла Памфилова прокомментировала в эфире радио «Комсомольская правда» заявление Ксении Собчак о том, что в России никто не верит в честные выборы.
Ранее Собчак раскритиковала закрытие авиасообщения между странами. По ее словам, те, кому надо, летают свободно. Также она заявила, что в стране нет свободной журналистики.
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