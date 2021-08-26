Меркель отменила визит в Израиль из-за ситуации в Афганистане

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила визит в Израиль, запланированный на 28—30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии.
«Стороны сошлись во мнении, что канцлер совершит визит в более поздние сроки», — отметили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что перенос связан с терактами в Афганистане.
Вечером 26 августа в столице Афганистана прогремело пять взрывов в разное время. В Пентагоне заявили, что ответственность лежит на террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Талибы заявили о том, что ситуацию в аэропорту Кабула, где и произошли взрывы, они не контролируют.
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