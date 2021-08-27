Турэксперт дал прогноз цен на курорты осенью

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Осенью могут подешеветь курорты в России и Турции Фото:

Осенью может подешеветь отдых на курортах Турции и России, а вот в Египте начнется самый сезон. Об этом рассказал независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев.

«Турция, может быть, подешевеет, но тут зависит от того, как они справятся с последствиями пожаров, которые у них случились. А Египет вряд ли будет дешеветь, поскольку осенью туда самое время ехать», — рассказал Дмитрий Яковлев в интервью радио Sputnik.

По его словам, шансы на то, что авиабилеты на российские курорты подешевеют в связи с закрытием туристического сезона, небольшие, но есть. Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал факторы снижения цен на отдых в Египте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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