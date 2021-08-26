В Екатеринбурге собирают комиссию по ЧС из-за пожара в пятиэтажке

Пожар начался в квартире на пятом этаже многоквартирного дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожар в многоквартирном доме Екатеринбурга

Из-за пожара в пятиэтажке по адресу Мичурина, 98 в Екатеринбурге проведут заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. На комиссии будут рассмотрены вопросы помощи пострадавшим.

«В связи с пожаром в жилом доме на Мичурина, 98 в 11 часов утра состоится заседание городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой будут рассматриваться вопросы помощи пострадавшим», — сказано в сообщении мэрии.

Оценку состояния конструкций дома в целом и возможности проживания в каждой конкретной квартире дадут специалисты. В доме 74 квартиры, зарегистрировано 104 жильца.

Сообщение о возгорании по адресу Мичурина, 98 поступило в пожарную службу в 02:55 27 августа. Горела кровля пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Сотрудники МЧС прибыли на место пожара через семь минут после сообщения. Из дома эвакуировали 65 человек, в то числе семерых детей. В результате пожара погибли два человека. Пункт временного пребывания разместили в общеобразовательной школе № 94. Сейчас жители дома возвращаются в свои квартиры. За помощью в предоставлении жилья из городского маневренного фонда никто из них не обращался.