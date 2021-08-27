Магнитогорского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч за парковку

Судебные приставы возбудили исполнительное производство (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парковка на московском газоне обернулась штрафом в 300 тысяч рублей для руководителя компании из Магнитогорска. Как сообщили URA.RU в УФССП России по Челябинской области, крупный штраф пришлось взыскивать принудительно.

«В конце марта 2021 года водитель кроссовера, принадлежащего магнитогорской компании, припарковал автомобиль на газоне. Нарушение было зафиксировано на камеру. Владельцем иномарки числилось предприятие, и московская дорожная инспекция вынесла штраф в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Крупный штраф за административное нарушение был вынесен в соответствии со ст. 7 Закона города Москвы «О защите зеленых насаждений». Поскольку штраф не был во время оплачен, судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания.

С постановлением о возбуждении исполнительного производства директор фирмы ознакомился и направил приставам документ, подтверждающий оплату 150 тысяч рублей взыскателю. Остаток долга через несколько дней поступил на депозитный счет судебных приставов. Деньги были перечислены в пользу столичной дорожной инспекции. Исполнительное производство закрыто в связи с уплатой штрафа.