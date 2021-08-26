Инсайд: начальник свердловской колонии попался на наркотиках

Начальник ИК хранил наркотик прямо в кабинете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Временно исполняющий обязанности начальника ИК-24 Михаил Перминов в Тавдинском районе Свердловской области попал под уголовное дело по наркотикам. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во время обыска в кабинете у Перминова и дома нашли наркотик. Также дома было обнаружено незарегистрированное ружье и гильзы. Самого Перминова возили на медосвидетельствование, в его крови обнаружены следы наркотического вещества», — уточнил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что врио начальника ИК-24 Михаил Перминов был отстранен от службы. Перед этим в учреждение нагрянуло с проверкой Управление собственной безопасности. По данным источника, Перминов был предупрежден о визите УСБ и несколько дней не появлялся на рабочем месте, возможно, пытаясь избавиться от следов наркотика в организме. Однако он был задержан, двое суток провел в СИЗО и сейчас отпущен под подписку о невыезде.

Информации о том, что Перминов может быть причастен к распространению наркотиков среди осужденных, нет. Представители ГУФСИН России по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию в ИК-24 после окончания проверки.