26 августа 2021

Инсайд: начальник свердловской колонии попался на наркотиках

© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Начальник ИК хранил наркотик прямо в кабинете Фото:

Временно исполняющий обязанности начальника ИК-24 Михаил Перминов в Тавдинском районе Свердловской области попал под уголовное дело по наркотикам. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во время обыска в кабинете у Перминова и дома нашли наркотик. Также дома было обнаружено незарегистрированное ружье и гильзы. Самого Перминова возили на медосвидетельствование, в его крови обнаружены следы наркотического вещества», — уточнил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что врио начальника ИК-24 Михаил Перминов был отстранен от службы. Перед этим в учреждение нагрянуло с проверкой Управление собственной безопасности. По данным источника, Перминов был предупрежден о визите УСБ и несколько дней не появлялся на рабочем месте, возможно, пытаясь избавиться от следов наркотика в организме. Однако он был задержан, двое суток провел в СИЗО и сейчас отпущен под подписку о невыезде.

Информации о том, что Перминов может быть причастен к распространению наркотиков среди осужденных, нет. Представители ГУФСИН России по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию в ИК-24 после окончания проверки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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