Защитников ПРОМЭКТа спасают от претензий корпорации «Маяк»

Для проведения лингвистической экспертизы Александру Зыковой и Елене Литвиновой требуется 77 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Свердловчане заступились за активистов Александра Зыкова и Елену Литвинову, которые выступали против сноса бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), после чего корпорация «Маяк» подала к ним иск о защите чести и достоинства. Сторонники активистов собрали почти 70 тысяч рублей на экспертизу, чтобы доказать невиновность активистов, сообщил Зыков.

Иск касался оскорбительных высказываний в адрес главы корпорации Владимира Конькова. Чтобы доказать невиновность активистов, требуется лингвистическая экспертиза за 77 тысяч рублей, сообщили общественники. «За два дня нам удалось собрать 66 656,85 рубля из 77 000», — написал Зыков на своей странице в Facebook. Он отметил, что после окончания сборов опубликует отчет о пожертвованных средствах.

Инициативу Зыкова поддержали другие активисты в социальных сетях. Сбор средств на проведение лингвистической экспертизы идет до 11 сентября.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой корпорации «Маяк». Там не ответили за звонок корреспондента агентства.

В январе продолжились работы по сносу ПРОМЭКТа. Демонтаж объекта приостанавливался в конце прошлого года до тех пор, пока свердловское управление госохраны объектов культурного наследия устанавливало его ценность.