В Екатеринбурге продолжили снос здания ПРОМЭКТа

Работы приостанавливали в конце года до заключения госохраны объектов культурного наследия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге продолжились работы по сносу конструктивистского здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума. Об этом URA.RU сообщила жительница одного из близлежащих домов Елена Литвинова.

«В данный момент на объекте продолжаются работы по сносу. И продолжались они сегодня весь день с небольшим перерывом. Они начали в восемь утра и до сих пор сейчас гребут», — рассказала собеседница агентства.

Ранее владелец строительной корпорации «Маяк», ответственной за снос техникума, Владимир Коньков в разговоре с URA.RU уточнил, что в настоящее время ведется снос подсобных помещений, построенных в 1990-х годах. Однако, по словам жительницы близлежащего дома, строители демонтируют именно здание 1930-го года постройки. Оно не признано объектом культурного наследия.

Журналисты агентства попытались повторно связаться с представителями «Маяка». Однако по имеющимся в распоряжении редакции телефонам никто не ответил.

Снос здания ПРОМЭКТ, за сохранение которого бились городские общественники, начался вчера утром. Демонтаж объекта приостанавливался в конце прошлого года до тех пор, пока свердловское управление госохраны объектов культурного наследия устанавливало его ценность.