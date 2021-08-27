Виталий Бережной проигнорировал вопросы прессы, заданные на заседании суда Фото: Денис Моргунов, URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени проигнорировал вопросы журналистов, которые ему задали в зале суда. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Журналисты задавали вопросы, он не ответил ни на один. Промолчал, игнорировал прессу. Звучали и провокационные. Например, что бы он почувствовал, если бы так поступили с его ребенком?», — сообщает корреспондент URA.RU, находящийся в зале суда, где проходит процесс по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве 8-летней девочки.

Накануне Виталий Бережной дал признательные показания. Он рассказал, как произошло преступление, и что он делал с телом ребенка.