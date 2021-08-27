В Кремле высказались о серии взрывов в Кабуле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Россия решительно осуждает все теракты, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
В Кабуле произошла серия взрывов

Хаос в Афганистане позволил активизироваться запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом заявил представитель президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются прогнозы, что хаосом в Афганистане обязательно воспользуются засевшие тем террористы, в том числе и „Исламское государство“. Это добавляет напряженности в Афганистане, опасность для всех велика», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Также Песков уточнил, что Россия решительно осуждает все теракты. Произошедшее, по словам представителя Кремля, продолжает оставаться причиной серьезной озабоченности. «Российские спецслужбы днем и ночью отслеживают ситуацию и прогнозируют возможные варианты развития [событий]», — заключил он.

Вечером 26 августа в Кабуле во время эвакуации граждан в разное время прогремело пять взрывов. Жители массово покидали территорию республики после того, как власть в Афганистане захватило движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Во время взрывов, по данным СМИ, погибли около 100 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...