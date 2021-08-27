В Кремле высказались о серии взрывов в Кабуле

Хаос в Афганистане позволил активизироваться запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом заявил представитель президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются прогнозы, что хаосом в Афганистане обязательно воспользуются засевшие тем террористы, в том числе и „Исламское государство“. Это добавляет напряженности в Афганистане, опасность для всех велика», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла.
Также Песков уточнил, что Россия решительно осуждает все теракты. Произошедшее, по словам представителя Кремля, продолжает оставаться причиной серьезной озабоченности. «Российские спецслужбы днем и ночью отслеживают ситуацию и прогнозируют возможные варианты развития [событий]», — заключил он.
Вечером 26 августа в Кабуле во время эвакуации граждан в разное время прогремело пять взрывов. Жители массово покидали территорию республики после того, как власть в Афганистане захватило движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Во время взрывов, по данным СМИ, погибли около 100 человек.
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