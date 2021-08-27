Республиканцы требуют отставки Байдена из-за взрывов в Кабуле. «Грубая халатность»

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Джо Байден заявил, что несет ответственность за последние события в Афганистане Фото:
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В Кабуле произошла серия взрывов

Представители Республиканской партии США потребовали отправить в отставку президента США Джо Байдена или подвергнуть его процедуре импичмента. По мнению конгрессменов и законодателей, глава Белого дома допустил «грубую халатность» в Афганистане.

«Если президента Трампа можно было подвергнуть процедуре импичмента из-за телефонного звонка, то пришло время для импичмента в отношении Байдена из-за грубой халатности в Афганистане. Время для расследования и определения виновных будет позже, но нам нужен новый верховный главнокомандующий сейчас! Руководство, которое вовлекло нас в это, не обладает компетенцией и волей для того, чтобы вытащить нас», — цитирует ТАСС конгрессмена от штата Техас Ронни Джексона.

Конгрессмен Майкл Клауд, также представляющий Техас, заявил, что действующая администрация президента США виновата в смерти американцев во время взрыва в аэропорту Кабула. Он призвал отправить в отставку не только Байдена, но и госсекретаря Энтони Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Марка Милли к отставке.

При этом президент США заявил, что несет полную ответственность за последние события в Афганистане. При этом он подчеркнул, что придерживается своего решения вывести американские войска из страны к 31 августа.

Вечером 26 августа в Кабуле в разное время прогремело пять взрывов. Происшествие произошло во время эвакуации афганцев из страны. Жители массово покидают территорию республики после того, как власть в Афганистане захватило движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

При взрыве погибли несколько американских граждан, заявляет RT. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне. По информации американской медиа-организации в области политической журналистики Politico, взрыв устроил террорист-смертник из «Исламского государства» (признана террористической и запрещенной на территории РФ организацией), уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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