Источник: в Екатеринбург приедет министр Лавров

Сергея Лаврова ждут в качестве одного из лидеров ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, входящий в первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах, приедет в Екатеринбург. Главу дипведомства ждут 2 сентября. Об этом URA.RU сообщили источник, близкий к руководству Свердловской области.

«Лавров приедет в Екатеринбург на следующей неделе. Будет в качестве одного из партийных лидеров. Считается, что это окажет положительное влияние на рейтинг ЕР в области, особенно в Екатеринбурге — у Лаврова хорошие позиции среди интеллигенции», — рассказал собеседник агентства.

Представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов заявил URA.RU, что пока не слышал о возможном визите Лаврова. Руководитель пресс-службы реготделения «Единой России» Максим Бестфатер допустил, что министр может приехать на Урал перед выборами, но точной информации об этом еще нет. В департамент информационной политики МИД России URA.RU направило запрос, ответ к моменту публикации не поступил.

Министр Лавров вошел в пятерку лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму-2021. Вместе с ним партию поведут глава Минобороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.