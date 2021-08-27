Выплату в размере 10 тысяч рублей получат пенсионеры, которые будут числиться в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте ПФР.
«Выплату будут давать только тем гражданам, которые будут числиться в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года. То есть, если человек выйдет на пенсию в сентябре или октябре, ему деньги уже не перечислят», — говорится на сайте ПФР по Белгородской области.
В конце августа этого года президент РФ Владимир Путин призвал дополнительно выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, передают «Дни.ру». Он считает, что важно поддерживать пенсионеров и пожилых россиян, так как их доходы целиком и полностью зависят от государства, дополняют «
Подписывайтесь на URA.RU в