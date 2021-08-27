Бумажные деньги дешевле производить, чем металлические, отметил Сергей Жигарев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

В России следует отказаться от металлических денег, так как их производство дороже, чем номинал. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев.

«Я считаю, что сегодня металлические деньги государству делать затратно, дорого. На самом деле, сама эта монета в себестоимости стоит гораздо дороже того номинала, который на ней напечатан. Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу. И сегодня мы имеем такую же ситуацию», — сказал URA.RU Сергей Жигарев.

Парламентарий подчеркнул, что россияне стали чаще пользоваться банковскими картами при проведении денежных операций. «На замену любым деньгам, которые мы можем подержать в руках, приходят карточки. В основном это безналичные расчеты. Уже даже чаевые можно оставить при помощи qr-кода. Пусть это пришло не во все города РФ, но это есть», — высказался собеседник агентства.

Металлические деньги можно заменить бумажными — их дешевле производить, отметил Жигарев. «С точки зрения нашего товарооборота и взаимоотношений между физлицом и предоставляющим услуги, металлические деньги надо убирать, потому что лучше напечатать бумажные деньги того же номинала. Это будет дешевле и целесообразнее для государства», — уточнил депутат. Он добавил, что бумажные купюры более мелкого номинала также будут удобны в использовании для пожилых людей, поскольку их можно лучше рассмотреть, чем монеты.

В России 28 августа 1994 года после 290 лет использования были изъяты из обращения металлические копейки. Позже их вернули в оборот — после деноминации рубля в 1998 году.