Рудковская заявила, что переживает за будущее Моргенштерна

Яна Рудковская отметила, что Моргенштерн не сможет долго быть популярным только за счет пиара Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский рэп-исполнитель, шоумен Алишер Моргенштерн достиг пика в хайпе и будущее его неоднозначно. Об этом в беседе с URA.RU отметила музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Аналитическое агентство Romir опубликовало рейтинг медийных личностей, к кому инфлюэнсеры в возрасте от 14 до 21 года испытывают наибольшее доверие. Возглавил список Моргенштерн.

«К Моргенштерну можно относиться по-разному, но то, что он гениальный шоумен, этого отрицать нельзя. Единственное, за что я переживаю, чтобы он в итоге сам себя не подвел, так как его будущее немного тяжеловато воспринимается. Он уже максимально перебрал весь хайп, который мог, на чем дальше он будет держаться? Если музыка будет некачественной, на одном пиаре долго не продержишься», — объяснила продюсер Яна Рудковская.

При этом спикер оценила скорость достижения Моргенштерном популярности. «То, что он нравится молодежи — это здорово, он молодец, за такой короткий срок добился такого признания. На радио он не играет, у него есть только стриминги, digital-интернет, как там привлекать внимание? Только своими неоднозначными поступками, поэтому он то „Женщина года“, то у него премия „Муз-ТВ“», — добавила Рудковская.

Музыкальный продюсер подчеркнула, что пока Моргенштерн популярен, молодежь будет высказывать ему свое доверие. «Кто, кого слушает, тот тому и доверяет. Когда Дима Билан выиграл „Евровидение“ (2008 год, песня „Believe“ — прим. URA.RU), он был на первом месте по доверию, но это было 13 лет назад, времена меняются», — подытожила Рудковская.