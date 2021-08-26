26 августа 2021
25 августа 2021

Суд вынес первое решение по делу пермского расчленителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над пермским стрелком. Пермь, заключенные, осужденный, суд, преступление
Подозреваемого в убийстве отправили в СИЗО Фото:

Суд на два месяца арестовал пермяка, подозреваемого в жестоком убийстве 21-летней девушки, сообщили в Следственном комитете. Тело жертвы, по данным СМИ, ранее обнаружили в холодильнике мужчины, который признался в преступлении.

«По данным следствия, 22 августа молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, путем удушения совершил убийство своей знакомой, тело которой позднее было обнаружено на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

25-летнему пермяку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он признал полностью. Его ждет судебная психолого-психиатрическая экспертиза, отметили в СК.

О пропаже пермячки сообщили в правоохранительные органы ее родственники. По их словам, 22 августа девушка поехала от улицы Осокинская в сторону гипермаркета «Шоколад», после чего перестала выходить на связь. Поисками занимались полиция и волонтеры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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