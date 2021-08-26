Суд вынес первое решение по делу пермского расчленителя

Подозреваемого в убийстве отправили в СИЗО Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Суд на два месяца арестовал пермяка, подозреваемого в жестоком убийстве 21-летней девушки, сообщили в Следственном комитете. Тело жертвы, по данным СМИ, ранее обнаружили в холодильнике мужчины, который признался в преступлении.

«По данным следствия, 22 августа молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, путем удушения совершил убийство своей знакомой, тело которой позднее было обнаружено на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

25-летнему пермяку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он признал полностью. Его ждет судебная психолого-психиатрическая экспертиза, отметили в СК.

О пропаже пермячки сообщили в правоохранительные органы ее родственники. По их словам, 22 августа девушка поехала от улицы Осокинская в сторону гипермаркета «Шоколад», после чего перестала выходить на связь. Поисками занимались полиция и волонтеры.