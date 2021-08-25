Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Перми, найденная 25 августа, была жестока убита. Тело 21-летней девушки обнаружили в холодильнике одной из квартир в Кировском районе города. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний мужчина, с которым она созванивалась до того, как пропала.

«Спустя трое суток после исчезновения девушку обнаружили мертвой в одной из квартир в Кировском районе Перми. Она была жестоко убита, ее тело расчленили, уложили в пакеты и спрятали в холодильник», — пишет «КП-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, подозреваемый наблюдается у психиатра и неоднократно проходил лечение в специализированном медучреждении. Сейчас он взят под стражу и уже дал признательные показания, сообщается на сайте следственного управления СКР Прикамья.

«Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан у родственников в одном из населенных пунктов Нытвенского района. Молодой человек, 1996 года рождения, дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству знакомой. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано на сайте ведомства. Следствием возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

О пропаже пермячки сообщили в правоохранительные органы ее родственники. Они пояснили, что 22 августа девушка поехала от улицы Осокинская в сторону гипермаркета «Шоколад», после чего перестала выходить на связь. Поисками пропавшей занимались полиция и волонтеры.