Риелтор пояснил, что нельзя делать при оформлении ипотеки

Если не хватает денег на первоначальный взнос, то ипотеку брать не стоит, сказал Павел Боровиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россиянам, оформляющим ипотеку, следует воздержаться от кредита для внесения первоначального взноса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил риелтор Павел Боровиков.

«Если не хватает денег на первоначальный взнос, то ипотеку брать не стоит, потому что, с большой долей вероятности, такой ипотечный кредит не будет обслужен. Естественно, приобретенный объект недвижимости будет обратно взыскан банком. Надо подкопить денег на первоначальный взнос и потом уже обращаться за ипотекой, потому что два кредита это достаточно тяжело. На 99,9% это не очень приятная история», — сказал URA.RU Павел Боровиков.

Предложения по кредиту на первый взнос выгодны менеджерам банков, отметил Боровиков. «Менеджеру в банке платят по KPI (ключевые показатели эффективности — прим. URA.RU). В KPI включены количество кредитов, которые он выдал. Им выгодно и две-три кредитные карточки предложить и еще один кредит. Но для человека это достаточно тяжелое ярмо, которое не все вывозят», — уточнил он.

Однако для некоторых россиян кредит на первоначальный взнос может быть удобным вариантом, считает член Российской гильдии риелторов, эксперт по недвижимости Константин Барсуков. «Например, доход у семьи 300 тысяч рублей в месяц и берет ипотеку на квартиру в 10 миллионов. 100 тысяч у них будет платеж по ипотеке, но у них нет денег на первоначалку. Ну, возьмут потребительский кредит, миллион нужен будет и будет у него еще плюс 15 тысяч к платежу. Будет у него 115 тысяч рублей, но при 300 тысячах ему это нормально», — объяснил собеседник URA.RU.