Представитель ВОЗ предрекла России снижение смертности от COVID

В ближайшее время в России снизиться смертность от коронавируса. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде», — сообщила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
Представитель ВОЗ подчеркнула, что Россия — это огромная страна, поэтому в регионах уровень смертности от COVID-19 может отличаться. «Все регионы по-разному входят в период повышения случаев [смерти], так что надо подождать, чтобы здесь ситуация стабилизировалась. Но не надо расслабляться», — добавила Вуйнович.
Ранее в Минздраве объяснили, что из-за быстрого развития тяжелых осложнений летальность при заболевании «дельта»-вариантом коронавирусной инфекции выше. Ситуацию осложняется в девяти регионах России, где наблюдается дефицит лекарств, спасающих от смерти при COVID.
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