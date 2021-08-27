27 августа 2021

Представитель ВОЗ предрекла России снижение смертности от COVID

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Смертность от коронавируса снизиться в России, считает Мелита Вуйнович Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ближайшее время в России снизиться смертность от коронавируса. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде», — сообщила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель ВОЗ подчеркнула, что Россия — это огромная страна, поэтому в регионах уровень смертности от COVID-19 может отличаться. «Все регионы по-разному входят в период повышения случаев [смерти], так что надо подождать, чтобы здесь ситуация стабилизировалась. Но не надо расслабляться», — добавила Вуйнович.

Ранее в Минздраве объяснили, что из-за быстрого развития тяжелых осложнений летальность при заболевании «дельта»-вариантом коронавирусной инфекции выше. Ситуацию осложняется в девяти регионах России, где наблюдается дефицит лекарств, спасающих от смерти при COVID.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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