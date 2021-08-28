Власти РФ раскрыли формат проведения 1 сентября в школах

Линейки 1 сентября в школах пройдут традиционно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

День знаний в российских школах пройдет в очном формате благодаря усиленным мерам Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Об этом на общероссийском родительском собрании рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Первое сентября, День знаний, он пройдет очно, в традиционном формате. Все школы готовы сегодня к приему 17 миллионов школьников», — сказал Сергей Кравцов. Трансляция собрания велась на сайте ведомства.

Он добавил, что провести линейки в традиционном формате позволят усиленные эпидемиологические меры властей. Их соблюдение позволит продолжить учебный год очно, отметил Кравцов. При этом он исключил проведение обязательной вакцинации учащихся.

Ранее Кравцов также рассказал, что власти не планируют переводить школьников на дистанционное обучение в будущем учебном году. При этом он уточнил, что в учебных заведениях будут усилены противоэпидемиологические меры, передает телеканал 360. Врачи и местные власти при этом опасаются роста числа заболевших коронавирусом после 1 сентября, дополняет «Национальная служба новостей». Однако по мнению уполномоченного по правам ребенка РФ Анны Кузнецовой, дистанционный формат обучения в ряде случаев помогает решить проблему с доступностью образования, в том числе при домашнем обучении, дополняет РАПСИ.